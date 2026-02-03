Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Beatrixziekenhuis opent nieuwe dagkliniek kwetsbare ouderen

,

De specialisten in ouderenzorg van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gaan ouderen bij wie de gezondheid in korte tijd snel verslechtert, sneller en doelgerichter onderzoeken. Met een dagkliniek voor kwetsbare ouderen willen ze voorkomen dat patiënten op de SEH of in het ziekenhuis belanden.

De geriaters, specialisten in ouderenzorg, hebben maandag daarvoor een speciale dagkliniek geopend. Dat deden zij samen met de directie van Rivas Zorggroep, meldt De Gelderlander.

Dagkliniek kwetsbare ouderen

De dagkliniek in het Beatrixziekenhuis is bedoeld voor kwetsbare ouderen die thuis wonen en in korte tijd achteruitgaan. Hierbij valt te denken aan verwardheid, onverklaard gewichtsverlies en problemen met de mobiliteit. Die plotselinge achteruitgang kan lichamelijke, geestelijke en sociale oorzaken hebben. De ervaring van de geriaters is dat er vaak meerdere problemen tegelijk spelen.

Door ouderen sneller duidelijkheid te geven en passende zorg te bieden, is de kans groter dat zij die zorg dicht bij huis kunnen krijgen. Wanneer klachten complexer worden, is er meer gespecialiseerde zorg nodig die niet overal geboden kan worden.

Bij een bezoek aan de dagkliniek onderzoeken geriaters ouderen in één dagdeel volledig. “Dat betekent dat zij maar één keer naar het ziekenhuis hoeven te komen”, zegt klinisch geriater Céline Schilthuizen. “We doen eventueel aanvullende onderzoeken, zoals een CT-scan of een echo. Aansluitend stellen we direct een behandelplan op maat op, waarbij we nadrukkelijk rekening houden met de wensen en behoeften van de patiënt zelf.”

Andere ziekenhuizen hebben soms vergelijkbare initiatieven, zoals de ouderenkliniek van het Dijklander Ziekenhuis en De Zorgcirkel. Daar kunnen ouderen tijdelijk worden opgenomen en revalideren. Amsterdam UMC en Cordaan stopten in 2025 juist met hun wijkkliniek.

Zorgvisie congres acute zorg

Op 2 april organiseert Zorgvisie het congres acute zorg met onder meer:

  • Ronald van Schelven, afdeling medisch specialistische zorg, IGJ;
  • Marjo Vissers-Kuijpers, voorzitter raad van bestuur, Coöperatie VGZ;
  • Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur, BovenIJ.

Reageer op dit artikel
Meer over:Seh

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

5:29 Beatrixziekenhuis opent nieuwe dagkliniek kwetsbare ouderen
1 feb 2026 Basta genomineerd voor Vrouw in de Media Award
23 jan 2026 Franciscus Vlietland opent nieuw spoedplein in Schiedam
14 jan 2026 Minister Bruijn houdt vast aan budgetbekostiging SEH per 2027
8 jan 2026 HMC wint Amerikaanse prijs voor onderzoek naar werkdruk op de SEH

Interessant voor u

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Duurzaamheid in de zorg geen keuze, maar een must

Naar de podcast

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Verbindend werkgeverschap: Van ‘ik’ naar ‘wij’

Naar de podcast

155 Vier ministers en de ontluistering van ZorgkaartNederland

Naar de podcast

154 Voorzorg | Het jaar 2025 in akkoorden

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties