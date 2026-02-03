Beatrixziekenhuis opent nieuwe dagkliniek kwetsbare ouderen

De specialisten in ouderenzorg van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem gaan ouderen bij wie de gezondheid in korte tijd snel verslechtert, sneller en doelgerichter onderzoeken. Met een dagkliniek voor kwetsbare ouderen willen ze voorkomen dat patiënten op de SEH of in het ziekenhuis belanden.

De geriaters, specialisten in ouderenzorg, hebben maandag daarvoor een speciale dagkliniek geopend. Dat deden zij samen met de directie van Rivas Zorggroep, meldt De Gelderlander.

Dagkliniek kwetsbare ouderen

De dagkliniek in het Beatrixziekenhuis is bedoeld voor kwetsbare ouderen die thuis wonen en in korte tijd achteruitgaan. Hierbij valt te denken aan verwardheid, onverklaard gewichtsverlies en problemen met de mobiliteit. Die plotselinge achteruitgang kan lichamelijke, geestelijke en sociale oorzaken hebben. De ervaring van de geriaters is dat er vaak meerdere problemen tegelijk spelen.

Door ouderen sneller duidelijkheid te geven en passende zorg te bieden, is de kans groter dat zij die zorg dicht bij huis kunnen krijgen. Wanneer klachten complexer worden, is er meer gespecialiseerde zorg nodig die niet overal geboden kan worden.

Bij een bezoek aan de dagkliniek onderzoeken geriaters ouderen in één dagdeel volledig. “Dat betekent dat zij maar één keer naar het ziekenhuis hoeven te komen”, zegt klinisch geriater Céline Schilthuizen. “We doen eventueel aanvullende onderzoeken, zoals een CT-scan of een echo. Aansluitend stellen we direct een behandelplan op maat op, waarbij we nadrukkelijk rekening houden met de wensen en behoeften van de patiënt zelf.”

Andere ziekenhuizen hebben soms vergelijkbare initiatieven, zoals de ouderenkliniek van het Dijklander Ziekenhuis en De Zorgcirkel. Daar kunnen ouderen tijdelijk worden opgenomen en revalideren. Amsterdam UMC en Cordaan stopten in 2025 juist met hun wijkkliniek.