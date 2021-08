BENU gaat medicijnen bezorgen met fiets op zonnecellen

BENU Apotheken gaat in Rotterdam medicijnen bij de mensen thuis bezorgen met een elektrische fiets die is uitgerust met zonnecellen. De zogeheten SunRider is, volgens het bedrijf, de eerste elektrische fiets waarmee goederen worden vervoerd die zichzelf ook oplaadt.

De medicijnen worden opgehaald bij de hub van BENU in Rotterdam en direct afgeleverd bij de klanten. Op een gemiddelde dag kan de fiets zo’n 100 kilometer afleggen en de fiets heeft een laadvermogen van 150 kilogram. Is er geen zonlicht, dan kan de fiets alsnog worden opgeladen aan de elektriciteitsnet. BENU is van plan om meer SunRiders in te zetten voor de medicijnbezorging.

Stadsdistributie

De regio Rotterdam wil al langer de distributie van goederen in de stad verduurzamen. Bedrijven zetten daarom fietsen in, maar ook elektrische bussen om de uitstoot van de stadsdistributie te verlagen.