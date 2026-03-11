Skipr

Bergman en VGZ sluiten meerjarig contract

,

Verzekeraar VGZ heeft een meerjarig contract afgesloten met Bergman Clinics tot en met 2027. De nadruk in het nieuwe contract ligt op oogzorg en orthopedie, maar er zijn ook afspraken gemaakt voor gynaecologie en dermatologie.

Bergman Clinics is de grootste zelfstandige behandelkliniek in Nederland. In 2025 werden 280.000 mensen door hun huisarts doorverwezen naar een Bergman kliniek. VGZ is met ongeveer 4 miljoen verzekerden de op één na grootste verzekeraar van Nederland.

Bergman verwacht, met name door de toename van de wachtlijsten elders, een groei van 5 tot 7 procent in het aantal verwijzingen in 2026, wat in het geval van VGZ zou uitkomen op 75.000 verwijzingen door huisartsen.

Dubbelzijdige oogoperaties

In het contract is afgesproken dat Bergman waar “passend en medisch verantwoord” dubbelzijdige staaroperaties gaat uitvoeren om staarbehandelingen efficiënter te maken. Bergman en VGZ maken ook gerichte afspraken om te zorgen dat patiënten sneller worden geholpen en dat er aan de zogenaamde Treeknormen wordt voldaan, die onder meer eisen dat een diagnose door een medische specialist niet langer dan vier weken duurt. Daarvoor wordt extra capaciteit ingezet in regio’s waar die normen nu niet altijd gehaald worden. Eerder verlengde Bergman ook al het contract met Zilveren Kruis.

