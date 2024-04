Bert Hilverda nieuw lid raad van toezicht Noordwest Ziekenhuisgroep

Bert Hilverda is per 1 april 2024 benoemd tot lid van de raad van toezicht van Noordwest Ziekenhuisgroep. Hij zal binnen de raad Dagmar Enklaar opvolgen van wie in mei 2024 de zittingstermijn afloopt.

Na zijn studie accountancy is Hilverda in 1987 begonnen bij Ernst & Young. Hij was van 1998 tot medio 2022 partner en extern accountant in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven.

Bedrijfsadviseur

Daarnaast is hij zeven jaar voorzitter van de Health Care & Life Science Industry group en 5 jaar Risk Leader van EY Nederland geweest. Momenteel is hij toezichthouder en zelfstandig bedrijfsadviseur.

De raad van toezicht ziet in Bert Hilverda een stevige en doortastende toezichthouder die met zijn kritische en analytische blik en uitgebreide netwerk de raad verder zal versterken.