Beschermmateriaal voor zorgpersoneel voorlopig onvoldoende

Hoeveelheden

VWS heeft vele mondkapjes van allerlei typen besteld, maar kon woensdag in een Kamerdebat over de coronacrisis niet zeggen wanneer die komen en in welke hoeveelheden. De zorgsector heeft wekelijks 4,5 miljoen FFP-2-kapjes nodig en acht miljoen chirurgische maskers.

Het enige dat De Jonge kon toezeggen is dat drie fabrikanten in Nederland vanaf eind volgende week de eerste mondkapjes FFP-2 zullen afleveren. De productie is ruim één miljoen stuks per week. Elders zijn miljoenen mondkapjes besteld, maar onhelder is wanneer ze arriveren.

Excuses

De minister bood excuses aan voor zijn opmerking dinsdag dat een tekort aan beschermingsmateriaal “niet speelt”. Dat wekte de woede van beroepsverenigingen en vakbonden. Die uitlatingen waren “ongelukkig”, gaf hij toe.

Strenge maatregelen

Zonder een app die mensen waarschuwt als ze in de buurt zijn geweest van iemand die het coronavirus draagt, blijven de huidige strenge coronamaatregelen langer van kracht, verwacht De Jonge. Het kabinet wil de app inzetten, omdat mensen zich dan vervolgens kunnen afzonderen en afwachten of ze ook ziek worden.

De minister kan zich “heel goed vinden” in de voorwaarden die privacydeskundigen stellen aan de app. Hem is verteld dat die eisen allemaal in te willigen zijn. Hij beloofde niet dat het gebruik van de app niet verplicht wordt. “Het liefst” houdt hij de app vrijwillig, maar die werkt alleen als minstens 60 procent van de Nederlanders meedoet.

Goed idee

Overigens bleek uit een rondvraag van het EenVandaag Opiniepanel dat ongeveer zestig procent van de Nederlanders een ‘corona-app’ een goed idee vindt. Wel zegt 53 procent dat de app op vrijwillige basis moet worden geïnstalleerd en dat de overheid deze dus niet mag verplichten.

Toekomst zorg

In het Kamerdebat liet premier Rutte weten dat na de coronacrisis moet worden nagedacht over de organisatie van de Nederlandse zorg. “Daarbij moet worden gekeken hoe er bijvoorbeeld veel sneller kan worden opgeschaald op ic-afdelingen”, vindt Rutte. PVV-fractieleider Wilders vroeg of er niet standaard meer ic-capaciteit moet komen, maar de premier zei dat er voor de corona-uitbraak honderden ic-bedden leeg stonden.