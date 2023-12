Bestuurder Gelre ziekenhuizen gaat Bevolkingsonderzoek Nederland leiden

Met ingang van 1 februari 2024 verlaat Den Hertog Gelre Ziekenhuizen, waar ze sinds 2017 in de raad van bestuur zat. Vanaf diezelfde datum treedt ze aan als voorzitter van de raad van bestuur van Bevolkingsonderzoek Nederland.

Pittige tijd

Godfried Barnasconi, voorzitter raad van toezicht Gelre ziekenhuizen bedankt Den Hertog voor haar inzet en betrokkenheid en spreekt van “een pittige tijd in Gelre, met grote uitdagingen”. Bestuursvoorzitter Pier Eringa noemt de samenwerking met Den Hertog plezier en de klus “intensief”.

Mijlpalen

“De maatschappelijke betekenis en impact van de organisatie spreken me erg aan”, zegt Den Hertog zelf over haar nieuwe werkgever. “Het betekent afscheid nemen van Gelre, waar ik met veel plezier heb gewerkt. In de afgelopen jaren hebben we samen mooie mijlpalen bereikt, waaronder het behalen van STZ en Qualicor en de implementatie van de nieuwe locatie-profielen.”