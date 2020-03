Guido van den Bogaert is per 1 februari benoemd tot bestuurder bij AmbulanceZorg Limburg-Noord.

Van den Bogaert was hiervoor bestuurder bij Rijndam Revalidatie en in die hoedanigheid ook actief in regionale en landelijk bestuurlijke netwerken. Met de benoeming van Van den Bogaert beoogt de raad van toezicht om de ambulancezorg in het (regionale) netwerk verder te versterken en uit te bouwen.