Valentijn is sinds 2016 actief in leidinggevende posities in de (ouderen)zorg: bij Cordaan en op dit moment als lid raad van Bestuur bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht.

Met de komst van Monique Valentijn neemt de raad van toezicht afscheid van Nynke Scherpbier, die sinds maart 2018 deel van de RvT.

Sensire biedt verzorging en verpleging, revalidatie en behandeling in Oost-Gelderland.