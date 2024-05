Bestuurder Zaans Medisch Centrum gaat SAZ leiden

Mariska Shekary-Moonen is benoemd als nieuwe voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Ze treedt aan per 1 juni.

Shekary-Moonen is bestuurder bij het Zaans Medisch Centrum en zit sinds 2022 in het bestuur van de SAZ. Als voorzitter is zij de opvolger van Bert Kleinlugtenbeld, van wie de maximale zittingstermijn van acht jaar erop zit.

“Verbind de basis, hier wordt immers het overgrote deel van de zorg geleverd”, zegt de nieuwbakken bestuursvoorzitter in een reactie. Dat is ook de kern van de herijking strategische koers 2023-2030 van SAZ, waar Shekary-Moonen bij betrokken was. “Omarm diversiteit van (zorg)sectoren, bouw aan vertrouwen en creëer netwerken om vandaaruit met en voor onze patiënten/cliënten aan preventie te werken en een integraal en passend zorgaanbod te bieden.”