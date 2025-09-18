‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Rutger Jan van der Gaag, die net is afgetreden als NVZD-voorzitter, roept in de podcast Voorzorg bestuurders op rebelser en minder wetsgetrouw zijn. Ze moeten het maatschappelijke belang van zinnige zorg en samenwerking zwaarder laten wegen dan het instellingsbelang. “Afslanken, omvormen of verdwijnen mogen niet meer taboe zijn.”

Rutger Jan van der Gaag. Foto: Allard Willemse

De dilemma’s voor zorgbestuurders zullen alleen maar groter worden zolang de zorgvraag stijgt, het personeelstekort toeneemt en daarmee zorg steeds schaarser wordt. “De zorgbestuurder is rentmeester van maatschappelijke middelen. Het is niet jouw geld, maar van de gemeenschap. Ze moeten het aanwenden voor zinnige en passende zorg”, zegt Rutger Jan van der Gaag. Tot 1 september was hij voorzitter van de Nederlandse vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD). De podcast is ruim twee weken voor zijn aftreden opgenomen.