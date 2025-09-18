‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Rutger Jan van der Gaag. Foto: Allard Willemse
De dilemma’s voor zorgbestuurders zullen alleen maar groter worden zolang de zorgvraag stijgt, het personeelstekort toeneemt en daarmee zorg steeds schaarser wordt. “De zorgbestuurder is rentmeester van maatschappelijke middelen. Het is niet jouw geld, maar van de gemeenschap. Ze moeten het aanwenden voor zinnige en passende zorg”, zegt Rutger Jan van der Gaag. Tot 1 september was hij voorzitter van de Nederlandse vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD). De podcast is ruim twee weken voor zijn aftreden opgenomen.