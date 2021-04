Bestuurlijke fusie WelThuis en Zevenster

Door bundeling van de kennis en ervaring in de intramurale zorg verwachten de bestuurders een volledige zorgverlening van thuiszorg tot en met palliatieve zorg in de regio Zevenhuizen. Stichting de Zevenster draagt het management over aan WelThuis.

NZa en ACM hebben de fusie goedgekeurd. Uiterlijk eind 2022 zal de juridische fusie plaatsvinden. Stichting de Zevenster en WelThuis willen met de fusie een breder palet van zorg- en dienstverlening aanbieding in de regio Zevenhuizen. Dit versterkt ook de samenwerking met andere instellingen, waarmee activiteiten rond de cliënten worden afgestemd.

Nieuw concept

De fusie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om een nieuw integraal woon/zorgconcept te realiseren en verder vorm te geven aan de plannen voor nieuwbouw in 2023 en 2024. Dit concept wordt besproken met de Gemeente Zuidplas, Woonpartners en de andere onderdelen van Fundis.

Miranda Schouten, bestuurder van WelThuis, wordt tevens bestuurder van de Zevenster. Sjanna van Leeuwen wordt de locatiemanager. Tegelijkertijd wordt de Raad van Commissarissen van Fundis aangesteld als raad van toezicht van de Stichting de Zevenster samen met één zittend raad van toezicht lid van de Zevenster.