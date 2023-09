Bestuursvoorzitter Sleijfer: Erasmus MC zal nooit meer hetzelfde zijn

“Het Erasmus MC zal nooit meer hetzelfde zijn.” Dat zegt Stefan Sleijfer, voorzitter van de raad van bestuur van het Rotterdamse academische ziekenhuis vrijdag in een verklaring op de ziekenhuiswebsite. “We zijn diep in schok over de gebeurtenissen. We zijn begonnen om de draad weer zoveel mogelijk op te pakken. Dat is moeilijk”, aldus Sleijfer. Het onderwijs in het ziekenhuis ligt volgens hem vooralsnog stil. In en rond het Onderwijscentrum, waar een schietpartij plaatshad, wordt schoongemaakt.

“We hebben een innig geliefde docent verloren door een daad die niet te bevatten is”, aldus Sleijfer. “Jurgen Damen is een bekend gezicht in de onderwijswereld van Rotterdam. We leven ontzettend mee met de nabestaanden.” De 32-jarige verdachte kwam naar het Erasmus MC nadat hij aan het Heiman Dullaertplein zijn buurvrouw en haar dochter had neergeschoten. Beiden overleefden de schietpartij niet. In het ziekenhuis schoot de man de docent dood en stichtte daarna brand.

Niet zonder meer

De verdachte was een geneeskundestudent die het volgens Sleijfer had gemunt op de examencommissie, omdat hij niet zonder meer zijn artsenbul kreeg. Een lid van de commissie die risico liep, is op tijd in veiligheid gebracht. Het ziekenhuis wil daar verder niets over zeggen om het politieonderzoek niet te verstoren.

Psychologisch onderzoek

Het Openbaar Ministerie waarschuwde in mei dat de man veroordeeld was voor dierenmishandeling. Het OM vroeg zich af of hij wel geschikt was om arts te worden. Daarop besloot de examencommissie dat hij een psychologisch onderzoek moest ondergaan voordat hij zijn bul kon krijgen. “Hij stond daar niet afwijzend tegenover”, volgens de bestuursvoorzitter, maar vervolgens hoorde de commissie niks meer. Het is niet bekend of de verdachte bij een psycholoog is geweest.

Geen signalen

Naast de brief heeft het ziekenhuis “geen signalen gekregen dat de dader bijvoorbeeld gevaarlijk was en geen toegang tot het Erasmus MC mocht krijgen”, zegt Sleijfer.

De prioriteit van het ziekenhuis gaat uit naar de docenten en studenten die rechtstreeks getuige zijn geweest. Ook is er aandacht voor alle patiënten, bezoekers en medewerkers die zo geschrokken zijn van alles wat volgde op de schietpartij, zegt Sleijfer. Niemand heeft volgens hem blijvende schade opgelopen door de gebeurtenissen. Volgens hem is het ook niet zo dat personeel in hun werkkleding de straat opgerend is, zoals donderdag op sociale media te zien was. “Dat was het reanimatieteam dat onderweg was naar het gebouw waar de docent was neergeschoten.” (ANP)