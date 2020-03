Bestuursvoorzitter Smeets zegt Lunet Zorg gedag

Bestuursvoorzitter Loet Smeets neemt eind dit jaar afscheid van Lunet Zorg in Nuenen. “Na negen jaar is het voor mij tijd voor iets nieuws”, motiveert Smeets zijn stap.

Smeets is sinds 2011 lid van de raad van bestuur en sinds 2012 voorzitter. Daarnaast is hij onder meer CEO van Centrale 24 en lid van de raad van toezicht Zuyd Hogeschool. “Wat de toekomst gaat brengen voor mij, weet ik nog niet. Ik wil graag op de een of andere manier actief zijn op het terrein van veranderingen en innovaties in de zorg en het maatschappelijk domein.”

Innovatie

De raad van toezicht laat bij monde van voorzitter Adriaan Frijters jammer te vinden, maar te begrijpen. “Loet Smeets bestuurt de organisatie vanuit het besef dat oplossingen over de grenzen van de eigen organisatie en sector moeten worden gezocht”, aldus Frijters. “Onder zijn voorzitterschap ontwikkelde Lunet zorg zich tot een vooraanstaande en innovatieve organisatie in de regio Zuidoost-Brabant en is de samenwerking met partners in de regio versterkt.”

De raad van bestuur van de aanbieder van gehandicaptenzorg in Zuidoost Brabant bestaat naast Smeets uit Ronald de Lange en Leonore Biegstraaten. De raad van toezicht beraadt zich op de komende tijd over de opvolging.