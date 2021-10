Bestuurswissel bij Adrz ziekenhuis

Claudia Brandenburg stopt per 1 juni 2022 als bestuursvoorzitter bij Adrz. Na een termijn van bijna acht jaar draagt ze het stokje over.

Claudia Brandenburg trad in december 2014 aan als rvb-lid van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ). Op dat moment worstelde het Zeeuwse ziekenhuis met fusievoorwaarden en een felle concurrentiestrijd met ZorgSaam.

Inspannende tijd

Sinds juni 2015 is Brandenburg bestuursvoorzitter van Adrz. “In de afgelopen jaren heeft Claudia van Adrz een financieel gezond ziekenhuis gemaakt. Ze is de laatste jaren ook bepalend geweest in het vormgeven van de toekomstige zorg in Zeeland (Zeeuwse Zorg Coalitie)”, meldt het Adrz. Brandenburg laat weten dat ze op een fantastische, maar inspannende tijd terugkijkt. “De coronacrisis heeft daar afgelopen jaar nog een schepje bovenop gedaan. De collega’s binnen Adrz en in Zeeland zijn geweldig. Alleen als team hebben we dit resultaat kunnen neerzetten.”

De komende periode staat in het teken van het vinden van een nieuwe opvolger. Tot haar vertrek blijft Brandenburg betrokken bij het reilen en zeilen van het ziekenhuis en de regionale ontwikkelingen in de Zeeuwse Zorg Coalitie. Per 1 juni 2022 zwaait ze af als bestuursvoorzitter. “Voor de toekomst ga ik me bezighouden met nieuwe uitdagingen in Zeeland en daarbuiten”, aldus Brandenburg.