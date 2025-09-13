Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Bevolkingsonderzoek biedt na datalek in nieuwe brief excuses aan

,

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft in een nieuwe brief aan gedupeerden of mogelijk gedupeerden van de datadiefstal excuses aangeboden. “We vinden het verschrikkelijk dat er persoonsgegevens en testuitslag(en) zijn gelekt. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan”, is in de brief te lezen.

De mensen die de brief krijgen, deden mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Hun gegevens zitten in de gehackte systemen van een lab in Rijswijk. 405.000 gedupeerden kregen eerder al een brief. Daarna is bekend geworden dat data van zeker nog 216.000 deelnemers zijn gelekt. Van nog eens 282.000 deelnemers staat niet vast of hun gegevens zijn betrokken bij het datalek. En er is nog een groep van 38.000 mensen die voor 2017 via de huisarts meedeed aan het bevolkingsonderzoek.

Tekort

De Nationale ombudsman vond eerder deze maand de eerste brief aan gedupeerden tekortschieten. Volgens hem bleven veel mensen met vragen zitten en voelden zij zich niet gekend, omdat er geen excuses werden aangeboden. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

22:22 Bevolkingsonderzoek biedt na datalek in nieuwe brief excuses aan
12 sep 2025 Brieven verstuurd naar mogelijke gedupeerden van dataroof bij lab
12 sep 2025 Tien jaar e-health monitoring: meer gebruikt, maar belemmeringen blijven bestaan
9 sep 2025 Carepool ontwikkelt zorg-app voor pgb-houders
8 sep 2025 Nieuw zorgakkoord ondertekend, opbrengsten vorig akkoord twijfelachtig

Reader Interactions

Reacties