Bevolkingsonderzoek biedt na datalek in nieuwe brief excuses aan

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft in een nieuwe brief aan gedupeerden of mogelijk gedupeerden van de datadiefstal excuses aangeboden. “We vinden het verschrikkelijk dat er persoonsgegevens en testuitslag(en) zijn gelekt. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan”, is in de brief te lezen.

De mensen die de brief krijgen, deden mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Hun gegevens zitten in de gehackte systemen van een lab in Rijswijk. 405.000 gedupeerden kregen eerder al een brief. Daarna is bekend geworden dat data van zeker nog 216.000 deelnemers zijn gelekt. Van nog eens 282.000 deelnemers staat niet vast of hun gegevens zijn betrokken bij het datalek. En er is nog een groep van 38.000 mensen die voor 2017 via de huisarts meedeed aan het bevolkingsonderzoek.

Tekort

De Nationale ombudsman vond eerder deze maand de eerste brief aan gedupeerden tekortschieten. Volgens hem bleven veel mensen met vragen zitten en voelden zij zich niet gekend, omdat er geen excuses werden aangeboden. (ANP)