Bevolkingsonderzoek: gegevens van meer vrouwen gestolen uit lab

De datadiefstal bij een laboratorium in Rijswijk is groter dan gedacht.

Bevolkingsonderzoek Nederland meldde eerder dat hackers de gegevens hebben gestolen van 485.000 vrouwen die meededen aan een bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daar zijn nog eens bijna 230.000 mensen bijgekomen, meldt Bevolkingsonderzoek Nederland vrijdag.

Brief met informatie

Het aantal bevestigde gedupeerden stijgt daarmee naar 715.000. Volgens de organisatie achter het bevolkingsonderzoek kan het lab Clinical Diagnostics “niet bevestigen dat dit de volledige omvang is van het datalek”. In de gehackte systemen staan de gegevens van ruim 941.000 mensen die sinds 2017 hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Omdat het niet uit te sluiten is dat de gegevens van al die vrouwen zijn gestolen, krijgen ze in de komende weken allemaal een brief met informatie.

Bestuursvoorzitter Elza den Hertog van Bevolkingsonderzoek Nederland noemt het aantal gestolen gegevens verontrustend en schokkend. “En dat we niet kunnen uitsluiten dat het een nog grotere groep betreft, komt daar nog eens bovenop. Wij vinden het verschrikkelijk dat dit is gebeurd en ik kan mij voorstellen dat mensen willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Datzelfde geldt voor ons.”

Cybercriminelen

De hackers roofden onder meer namen, adressen, woonplaatsen, geslachtsaanduidingen, geboortedata, burgerservicenummers, testuitslagen en namen van huisartsen. Zulke gegevens kunnen worden gebruikt voor identiteitsfraude en phishingmails. Bij zulke datadiefstallen eisen cybercriminelen vaak een losgeld van de getroffen organisatie. Als die betaalt, worden de persoonlijke gegevens niet naar buiten gebracht, beloven de daders. Of Clinical Diagnostics losgeld heeft betaald, is niet bevestigd. (ANP/Skipr)