Bewoner Gelders verpleeghuis overlijdt na herbesmetting

Een bewoner van woonzorgcentrum Rehoboth in het Gelderse Wapenveld is afgelopen weekend overleden nadat zij voor de tweede keer positief testte op het coronavirus. Enkele maanden geleden testte ze ook positief. Dat melden lokale media.

De GGD Noord- en Oost-Gelderland is ingelicht over de besmetting en doet onderzoek naar de bron. Gevraagd naar de mogelijkheid van herbesmetting met corona kon het RIVM gisteren geen eenduidig antwoord geven. “Voor de zekerheid houden we er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat’’, aldus woordvoerder Coen Berends in de Stentor. “Daar wordt onderzoek naar gedaan.”

Maatregelen

WZU Veluwe maakte eind vorige week nog ‘dankbaar’ bekend dat alle verpleeghuizen, waaronder die in Wapenveld, vrij waren van corona. Rehoboth heeft per direct maatregelen genomen om een virusuitbraak te voorkomen. Zo is het restaurant gesloten en krijgen alle bewoners eten op hun kamer. In de grote zaal worden geen gezamenlijke activiteiten meer gehouden. Bezoekers blijven welkom, maar zij moeten zich melden bij de receptie, een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden. Het advies is om met bewoners vooral naar buiten te gaan. Op de gang waar de besmette bewoner verbleef gelden strengere regels. Een handvol bewoners moet twee weken lang op de kamer blijven.