‘Bezorgdheid onder personeel nu Gelre ziekenhuizen transitie opknipt’

Gelre ziekenhuizen gaat de aanpassingen in het zorgaanbod opknippen in twee delen in plaats van een “big bang”, vertelt een woordvoerder aan De Stentor . Hij benadrukt dat de transitie zeker doorgaat. Maar volgens de regionale krant zorgen de veranderingen voor onzekerheid bij het personeel.

,”Een verandering brengt altijd zorgen met zich mee”, vervolgt de voorlichter. “Dat snappen wij. Ik ga ook geen exacte datums nog noemen. Als die er wel zijn, dan gaan we dat breder intern en extern communiceren.” Het wachten is op een advies van de ondernemingsraad die nog in gesprek is met het ziekenhuisbestuur. Begin november naar verwachting een definitief plan.

Verlies

Gelre ziekenhuis meldde over 2022 een verlies van maar liefst 20 miljoen euro. Het ziekenhuis kreeg te maken met een gedaalde omzet door lagere productie en hogere kosten dan verwacht. Zo moest er meer externe medewerkers worden ingezet door het hogere verzuim en viel de loonsverhoging vanuit de cao hoger uit dan verwacht.

Ook over dit jaar wordt een verlies verwacht en worden opnieuw de afspraken met de banken geschonden. Door de financiële problemen is het ziekenhuis onder bijzonder beheer geplaatst bij de Rabobank en ING