Bikker: Was Agema wel de goede speler als VWS-minister?

Fractievoorzitter Mirjam Bikker van de ChristenUnie wilde van PVV-leider Geert Wilders weten waarom het zijn minister van VWS, Fleur Agema, niet gelukt was om private equity in de zorg aan te pakken. Bikker wierp tijdens de Politieke Beschouwingen de vraag op of Wilders wel de goede mensen had ingezet in zijn team van ministers.

Bikker benadrukt dat ze vaak van mening verschilt met Wilders, maar dat er ook zaken zijn die beide partijen ‘aan het hart’ gaan. Het aanpakken van private equity is daar een van. Bikker vroeg: “Als je een minister neerzet die dat zorgdossier tot in de vingers voelt en verwachtingen wekt in het land, dan zou ik ervan uitgaan dat Agema ook doorzet vanuit die principiële toon die ik ken vanuit de PVV. Op welk front is het misgegaan dat het in die elf maanden niet gelukt is om die private equity aan te pakken?”

Niet in akkoord

Wilders zei dat de discussie over private equity nog niet is afgerond en dat het verbieden van private equity in de zorg ook niet in het hoofdlijnenakkoord stond. Wilders gaf toe dat de PVV-fractie anders dacht over private equity dan de minister, maar zo zei hij: “Je hoeft het niet op ieder onderdeel met elkaar eens te zijn.” Hij zei verder achter zijn mensen te staan.

