Blindencentrum Het Schild benoemt interim-bestuurder

Henselmans volgt Jan Tempelaar op, die per 1 juli vertrekt. Hij was eerder onder meer lid van de raad van bestuur van GGZ Rivierduinen in Leiden. Als zelfstandig adviseur adviseerde Henselmans over de strategie en organisatie bij de inrichting van de crisisdienst Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.

Verstoorde verhoudingen

Het Schild kreeg onlangs ook een volledig nieuwe raad van toezicht. Met de wisselingen van toezichthouders en bestuurder komt Het Schild tegemoet aan een belangrijke eis van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Die heeft het woonzorgcentrum onder verscherpt toezicht gesteld. Mede vanwege de verstoorde onderlinge verhoudingen binnen de organisatie, is het verscherpt toezicht verlengd tot 26 november.