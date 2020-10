Interessant voor u

Ziekenhuis zet extra beveiligers in tegen ‘corona-agressie’

Het Haagse ziekenhuis HMC zet in de strijd tegen agressie op corona-afdelingen extra beveiliging in. Het ziekenhuis doet dat na een aantal agressie-incidenten rondom patiënten die naar een ander ziekenhuis moesten worden overgeplaatst. Een woordvoerder van het ziekenhuis bevestigt berichtgeving hierover in NRC. Het gaat om extra eigen beveiligingsmensen; het ziekenhuis bepaalt per dag hoeveel er nodig zijn.