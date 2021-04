Blokhuis hint op extra geld voor jeugdhulp

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) denkt dat er extra geld naar de gemeenten moet om de jeugdhulpverlening te verbeteren, maar hij weet nog niet hoeveel. Tegelijk zei hij in de Tweede Kamer na vragen van GroenLinks dat er ook binnen het huidige budget nog veel organisatorisch valt te verbeteren om jongeren met acute zorgvragen sneller te kunnen helpen.

Veel partijen willen dat er snel iets gebeurt aan de lange wachtlijsten voor jongeren, die soms in grote psychische nood verkeren, onder meer door depressieve en soms suïcidale klachten. De geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de inspectie sloegen daar de afgelopen tijd alarm over. Blokhuis ziet deze problemen bij nogal wat gemeenten en vindt ook dat er iets moet gebeuren. “Het systeem dreigt uit zijn voegen te klappen.” Hij wees op een wetsvoorstel dat wordt voorbereid om het systeem te verbeteren.

Geen plus

Sinds 2015 krijgen gemeenten een zak geld om de jeugdhulp te verlenen. Het idee erachter was dat de zorg beter en sneller zou worden verleend, omdat de hulp dichterbij wordt georganiseerd. Maar volgens onder meer SP en PvdA is het alleen maar slechter geworden, ook omdat er tegelijk werd bezuinigd. Volgens Blokhuis is die besparing voor een deel hersteld maar kwam er “geen plus” bij.

Te kort

Jaarlijks gaat er 3,8 miljard euro naar de gemeenten voor jeugdhulp. “In Nederland wordt hiervoor relatief veel geld uitgetrokken”, zei Blokhuis na afloop van het debatje. Volgens hem geven gemeenten elk jaar echter 1,6 tot 1,8 miljard euro meer uit aan de jeugdzorg. Hij denkt dat een deel van de problemen in de jeugdhulp echt wordt veroorzaakt door een financieel gat, maar ook deels door bijvoorbeeld te weinig samenwerking. Een commissie komt op korte termijn met een advies hierover.

Ondersteuningsteams

Om op korte termijn de jeugdzorg te verbeteren, kunnen gemeenten, ggz-instellingen en zorgverzekeraars wat Blokhuis betreft nog beter met elkaar samenwerken. Bovenregionale ondersteuningsteams helpen daarbij. Ook zijn er voorbeelden van instanties die ervaringsdeskundigen in stelling brengen om jongeren die het moeilijk hebben alvast te helpen. (ANP)

Lees ook ‘Richt jeugdzorgpreventie op gezinnen die risico lopen’