Bonden en werkgevers zorgvervoer weer om tafel over cao

Chauffeurs in het leerlingen- en zorgvervoer gaan voorlopig niet opnieuw staken. Vakbonden CNV en FNV hebben een uitnodiging van werkgeversvereniging KNV Zorgvervoer en Taxi gekregen om maandag weer te gaan praten.

Afgelopen vrijdag legden chauffeurs in Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Zeeland het werk neer. Daardoor konden sommige leerlingen in het speciaal onderwijs niet naar school worden vervoerd of met veel vertraging. Ook konden ze niet naar hun dagbesteding.

Deze week zouden er acties in andere delen van het land volgen. “De acties hebben laten zien dat het de chauffeurs menens is. Ik denk dat KNV daar nu ook van doordrongen is”, zegt CNV-onderhandelaar Rick Pellis in een verklaring.

Goede cao noodzakelijk

Bestuurder Meindert Gorter van FNV Zorgvervoer en taxi stelt: “Hopelijk zien de werkgevers nu in dat een goede cao noodzakelijk is. Wij schorten de acties op om weer te praten. Maar als de werkgevers niet voldoende over de brug komen, zijn er aanstaande vrijdag weer stakingen.”

In het leerlingen- en zorgvervoer werken ongeveer 22.000 mensen. Zij willen onder meer dat de lonen voortaan meestijgen met de inflatie. De werkgevers boden voor volgend jaar 8 procent loonsverhoging en het jaar erna 4 procent. Ook willen de chauffeurs betere arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld betere regelingen voor pauzes en bij ziekte. (ANP)