Eerste paal de grond in voor nieuwe zorgkliniek Tergooi

De eerste paal is in de grond geslagen voor de bouw van een nieuwe zorgkliniek voor Tergooi. Het nieuwe gebouw, dat nog een definitieve naam gaat krijgen, wordt gebouwd naast het hoofdgebouw in Hilversum.

In het nieuwe gebouw komen vanaf 2023 onder meer de poliklinieken van dermatologie, oogheelkunde en plastische chirurgie, KNO, kaakchirurgie. Ook huisvest het gebouw straks de kantoren van stafafdelingen.

De zorgkliniek krijgt uiteindelijk een oppervlakte van 6.700 vierkante meter. De zorgkliniek is niet van Tergooi zelf. De grond is namelijk verkocht aan vastgoedinvesteerder Cofinimmo NV, gespecialiseerd in zorgvastgoed.

Door ruimte te huren en niet al het vastgoed in eigen bezit te houden, kan Tergooi naar eigen zeggen beter inspelen op benodigde ruimte in de toekomst, gezien de ontwikkelingen in de zorg op het gebied van e-health, nieuwe technieken en behandelingen, thuismonitoring en zorg op afstand.