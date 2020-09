Bouwinvest Healthcare Fund bouwt kantoor Nieuwegein om tot zorggebouw

Bouwinvest Healthcare Fund heeft een voormalig kantoorgebouw in Nieuwegein verworven dat gaat worden omgebouwd tot een zorgcomplex voor ouderen met dementie. Het complex zal langdurig worden verhuurd aan Zorgspectrum.

Dat meldt platform Zorgvastgoed.nl. Het complex ligt in de wijk Doorslag, op loopafstand van het St. Antonius ziekenhuis. In het kantoorgebouw, dat is gekocht van Kuifmees, komen 76 appartementen met voorzieningen voor mensen met dementie. Naast privé woonruimte met eigen sanitair kunnen bewoners gebruik maken van gemeenschappelijke woonkamers.

Bouwinvest Healthcare Fund laat het gebouw ook verduurzamen. Het zorgcomplex wordt voorzien van extra isolatie, HR++ glas en zonnepanelen. Warmte wordt opgewerkt door middel van een warmtepomp. Naar verwachting neemt Zorgspectrum het pand medio 2021 in gebruik.