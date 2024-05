BoZ: Gesprekken Fiscaal kader zzp zorg opgeschort

De brancheorganisaties in de zorg en Zorgthuisnl (BoZ+) en de overheid zijn gestopt met praten over het Fiscaal kader zzp zorg. BoZ nam de beslissing toen bleek dat de Belastingdienst en het ministerie van Financiën de richtlijn om het aantal zzp’ers in de zorg terug te dringen ‘onuitvoerbaar’ vinden.