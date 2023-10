Bravis hoeft oncologiecentrum niet uit te breiden door opkomst thuisbehandeling

Steeds meer contact met het ziekenhuis verloopt digitaal, blijkt uit de cijfers. Zo vindt 29 procent van de consulten op afstand plaats, telefonisch of via beeldbellen. Daarnaast gebruiken bijna tienduizend patiënten BeterDichtbij om met het ziekenhuis te chatten. Ook huisartsen maken gebruik van de mogelijkheden, blijkt uit de cijfers die het ziekenhuis heeft gepresenteerd. Dit jaar maakten huisartsen al meer dan duizend keer gebruik van een meekijkconsult op afstand. Belangrijk gevolg daarvan: in 80 procent van gevallen werd de patiënt niet doorverwezen naar een specialist van het ziekenhuis, waar dat anders wellicht wel wat gebeurd.

Bravispunten

Een andere trend die uit de cijfers naar voren komt, is de inzet van vijf zogeheten Bravispunten in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland. Dat zijn een soort posten waar kleine handelingen en metingen kunnen worden uitgevoerd. In augustus vonden daar bijna 3.500 handelingen plaats. Het gaat onder meer om bloed prikken, functie-onderzoeken en dialysebehandelingen.

Ook bij de patiënt thuis is steeds meer mogelijk, laat de aanpak van het ziekenhuis zien. Zo zijn dit jaar bijna 62 bloedtransfusies thuis uitgevoerd en hebben ruim negenhonderd patiënten thuis hun gezondheidswaardes gemeten middels de Thuismeten App. In het eerste half jaar van 2023 kregen meer dan 550 patiënten thuis oncologisch zorg.

Geen uitbreiding

Die laatste ontwikkeling – oncologische zorg bij de patiënt thuis – heeft veel impact op de organisatie, vertelt Mariët Raatgever van Bravis. “Als we de ontwikkeling om deze zorg naar huis te verplaatsen niet doorgemaakt hadden, hadden we ons oncologiecentrum moeten uitbreiden. Doordat deze zorg nu thuis kan, kan een patiënt indien gewenst in zijn vertrouwde omgeving blijven én hebben wij in het ziekenhuis voldoende plaats voor de zorg die (nog) niet thuis kan.”