Bravis ontwikkelt nieuw voedingsbeleid

Diëtist Ingrid Buinsters vertelt over een fitte oudere die met een gebroken enkel in het ziekenhuis belandde. “Deze patiënt at ineens een stuk minder door de pijn, de medicatie en het feit dat ze stil in bed lag. Haar spiermassa nam af en ze verzwakte snel. Daardoor functioneerde haar afweersysteem niet meer goed en kreeg ze een longontsteking. En dan was dit een patiënte die in goede conditie was voordat ze het ziekenhuis inkwam”, benadrukt de diëtist. “Kun je nagaan hoe snel de conditie van een minder fit persoon achteruit gaat tijdens een ziekenhuisopname.”

Sneller herstel

Om patiënten beter te laten eten, ontwikkelt Bravis een nieuw voedingsbeleid. “Daarbij zorgen we dat voor risicopatiënten de basisvoeding op orde is en kijken we per patiëntgroep wat er extra nodig is om ondervoeding te voorkomen.” Zo komt er op elke afdeling een brood- en buffetwagen waar patiënten de hele dag eten uit mogen pakken. “We bieden goede snacks aan en koppelen eetmomenten aan de behandeling. Wanneer de fysiotherapeut bijvoorbeeld langs is geweest, is het ideaal als er daarna meteen een eiwitrijk drankje genomen kan worden. Want dit versterkt het effect van de oefeningen.”

Voedingsadviezen vooraf aan operatie

Het Bravis heeft ook een gastvrijheidsproject opgestart waarbij voedingsassistenten de hele dag op de afdeling aanwezig zijn om alle patiënten van gezonde voeding te voorzien. “Daarnaast doen we aan preventie door patiënten met kanker voorafgaand aan de operatie al voedingsadviezen te geven, zodat ze een betere conditie bereiken. Alles voor een beter herstel”, vertelt Buinsters.