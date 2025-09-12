Skipr

Brieven verstuurd naar mogelijke gedupeerden van dataroof bij lab

,

Bijna een miljoen vrouwen krijgen in de komende dagen een brief van Bevolkingsonderzoek Nederland. Zij hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker en daardoor zitten hun gegevens in de gehackte systemen van een lab in Rijswijk.

Bevolkingsonderzoek Nederland meldde eerder dat hackers de data van zeker 715.000 vrouwen hebben gestolen. Maar het is niet zeker dat dit de volledige omvang is. In de gehackte systemen staat informatie van ruim 941.000 mensen die sinds 2017 hebben meegedaan aan het bevolkingsonderzoek. Bevolkingsonderzoek Nederland stuurt ze daarom allemaal een brief. Die wordt tussen 12 en 17 september bezorgd.

Het lab Clinical Diagnostic beoordeelde ook lichaamsmateriaal voor privéklinieken. Daarnaast deed het laboratorium onderzoek voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. Zo zijn de gegevens van meer dan 250 gedetineerden en voormalige gevangenen buitgemaakt. Het is nog onbekend hoeveel organisaties in totaal zijn getroffen, en hoeveel mensen daar de dupe van zijn. (ANP)

