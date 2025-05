Bushoff wil met initiatiefnota slechte ondernemers uit huisartsenzorg weren

Tweede Kamerlid Julian Bushoff (PvdA-GroenLinks) wil dat de uitzondering voor huisartsen op het winstverbod wordt aangescherpt. Het is een van de voorstellen van de initiatiefnota van Bushoff om de commercie in de huisartsenzorg te stoppen.

Tweede Kamerlid Julian Bushoff (PvdA-GroenLinks) | Foto: GroenLinks-PvdA

Bushoff schrijft de initiatiefnota naar aanleiding van problemen die zijn veroorzaakt door commerciële ondernemers die in het gat zijn gesprongen van het gebrek aan nieuwe huisartspraktijken. Voorbeelden die hij noemt zijn de misstanden veroorzaakt door de praktijken van Co-Med, Quin Dokters en Centric Health.

Zoveel mogelijk winst

Toetreding van grote commerciële partijen in de huisartsenzorg zorgt er volgens Bushoff voor dat publiek geld de private sector instroomt. Commerciële investeerders hebben als hoofddoel om zoveel mogelijk winst te maken. “Winsten die gemaakt worden in de zorg moeten dan ook altijd ten goede komen aan een verbetering van de zorg zelf. Of gebruikt worden voor de uitbetaling van salarissen aan zorgpersoneel. Als het eerste belang is om zoveel mogelijk geld per patiënt te verdienen, gaat dit al snel ten koste van de kwaliteit en toegankelijkheid.”

Hand in hand

Met nieuw beleid moet enerzijds het praktijkhouderschap en loondienst aantrekkelijker worden en anderzijds commerciële partijen die slechte zorg leveren uit de markt worden geweerd. Volgens Bushoff gaan de doelstellingen hand in hand. “Doordat jonge huisartsen minder vaak bereid zijn om oude praktijken over te nemen of in loondienst te gaan, worden deze in plaats daarvan steeds vaker overgenomen door commerciële partijen die in dat gat springen. De verwachting is daarom dat de concrete maatregelen die het praktijkhouderschap moeten versterken, ook effect hebben op het aantal praktijken dat in handen valt van commerciële partijen”, zo staat in de initiatiefnota.

Aansluiting bij post

Bushoff betrekt ook zorgverzekeraars en systeempartijen. Zij moeten meer actie ondernemen en meer bevoegdheden krijgen. Zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat praktijken die onderdeel uitmaken van een keten of franchise, zich aansluiten bij de huisartsenpost in hun gebied. De NZa moet bevoegdheden krijgen om overnames on hold te zetten in het geval dat de IGJ onderzoek doet naar een overnemende partij die geen goede zorg verleent.

Simpele knoppen

Het aantrekkelijker maken van het praktijkhouderschap en loondienst wordt volgens Bushoff bijvoorbeeld bereikt met hulp bij de financiering van huisvesting en het verminderen van administratieve lasten. Als voorbeeld van administratieve lasten noemt hij de Schengenverklaring, die patiënten nodig hebben als ze medicijnen die onder de Opiumwet vallen meenemen op reis. Of de dieetbevestiging voor de belastingaftrek van dieetkosten. “Simpele knoppen in het patiëntendossier om deze te genereren kunnen er al voor zorgen dat huisartsen minder onnodige tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren”, aldus Bushoff in de nota.

Subsidie huisvesting

Een groot deel van de voorstellen heeft geen financiële consequenties. Bushoff denkt zelfs dat de zorgkosten in zijn geheel afnemen door de plannen, omdat is aangetoond dat het hebben van een vaste huisarts leidt tot minder vervolgzorg en minder kosten. De grootste kostenpost is een subsidie voor huisvesting van praktijken die vanuit de provincies moet worden verstrekt. Naar verwachting zal dat 8,3 miljoen euro zijn.

Andere voorstellen zijn het verdelen van de verantwoordelijkheden voor ANW-diensten tussen reguliere praktijkhouders en commerciële partijen.

Averechts effect

Het hoofddoel van Bushoff is dat iedereen een vaste huisarts heeft. Dat heeft volgens hem gezondheidsvoordelen en dat leidt daarmee ook tot lagere zorgkosten. Hij haalt ook Brits onderzoek aan waaruit blijkt dat patiënten met een vaste huisarts langer leven. “Overnames door commerciële partijen lijken in theorie wellicht een snelle oplossing voor de groeiende tekorten, maar als het welzijn van de patiënt niet op de eerste plek staat, heeft dit in de praktijk een averechts effect, zo blijkt helaas uit voorbeelden van partijen als Co-Med, Quin Dokters en Centric Health.”

Eind 2023 waren er in Nederland minstens 34 ketens van huisartsenpraktijken, die in totaal eigenaar waren van 116 praktijken. De initiatiefnota van Bushoff wordt 26 mei besproken.