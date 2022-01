Buurtzorg geeft zorgpersoneel extra salarisschaal

De Blok vindt dat de politiek faalt door zorgpersoneel niet de waardering te geven die ze verdienen voor hun zware werk in de coronacrisis. “Het arbeidsmarktvraagstuk in de wijkverpleging was voor de coronacrisis al gigantisch. Toen al was het moeilijk om vacatures in te vullen. We moeten de aantrekkingskracht van de wijkverpleging vergroten. Ik roep mijn collega-bestuurders op om hetzelfde te doen.”

Vanaf maart wordt het zorgpersoneel een salarisschaal hoger ingedeeld. De maatregel geldt niet voor kantoorpersoneel en de directie, maar alleen voor (wijk)verpleegkundigen en (wijk)ziekenverzorgenden.

Buurtzorg wil de extra kosten financieren met een productiviteitsverhoging en een lager ziekteverzuim.

