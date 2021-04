Capaciteit IC’s uitgebreid wegens coronadrukte

Ziekenhuizen breiden de capaciteit van de intensive cares nog verder uit omdat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft stijgen. Ze gaan naar 1550 beschikbare bedden. De uitbreiding betekent dat de reguliere zorg verder teruggeschroefd moet worden.

1450 bedden niet genoeg

Onlangs kondigde het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) al aan van 1350 naar 1450 bedden te gaan. Daar wordt nog aan gewerkt, maar zelfs 1450 bedden zijn niet genoeg. “Het aantal ic-patiënten is de afgelopen week met ongeveer 15 gemiddeld per dag gestegen. Dat maakt dat de huidige capaciteit van 1450 bedden, inclusief reservebedden voor traumapatiënten of andere patiënten met een spoedindicatie, niet langer toereikend is”, aldus LNAZ-voorzitter Ernst Kuipers.

Onder normale omstandigheden behandelen intensive cares ongeveer 900 patiënten, voor wie ze zo’n 1150 bedden beschikbaar hebben. Momenteel liggen 784 coronapatiënten op een intensive care, net als 421 mensen met andere aandoeningen. Dit kunnen mensen met bijvoorbeeld kanker of hartklachten zijn, maar ook slachtoffers van ongelukken. Bij elkaar zijn dat 1205 mensen. Het gemiddelde ziekenhuis heeft nog iets meer dan tien ic-bedden over. (ANP)