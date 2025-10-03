Skipr

Capital Value: Ouderenhuisvesting ontbreekt in politieke programma’s

,

Geen enkele partij heeft de bouw van senioren woningen scherp in het programma staan. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsprogramma’s door bureau Capital Value.

In de afgelopen jaren zijn er gemiddeld maar 600 seniorenwoningen aan de huursector per jaar toegevoegd. Dat blijkt uit een recente analyse van Capital Value. Dit staat in schril contrast met het ambitieniveau van 31.000 huur- en koopwoningen op jaarbasis.

Volgend Capital Value is het achterblijven van de bouw van seniorenwoningen te wijten aan gebrek aan politieke aandacht. “Zonder duidelijke regie en concrete maatregelen vanuit Den Haag stokt de doorstroming op de woningmarkt, met grote maatschappelijke gevolgen. Het ontbreken van dit thema op de politieke agenda is een gemiste kans, juist nu institutionele beleggers veel kapitaal beschikbaar hebben om te investeren”, aldus de analisten van Capital Value.

Te weinig aanbod

In de afgelopen 3 jaar heeft Capital Value slechts voor zo’n 1.800 zelfstandige seniorenwoningen aan nieuwbouwtransacties geregistreerd. Dirk Adriaanse, Associate Director bij Capital Value: “Juist nu de investeringsbereidheid onder marktpartijen sterk is toegenomen is het een gemiste kans dat er onvoldoende aanbod is. Institutionele beleggers reserveren honderden miljoenen euro’s voor lange termijn investeringen in seniorenhuisvesting, maar er is simpelweg veel te weinig aanbod voor impact investeringen in dit segment.”

