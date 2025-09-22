Skipr

Catharina Ziekenhuis vindt nieuwe bestuurder in eigen gelederen

,

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft Viviane Dietz benoemd tot lid van de raad van bestuur. Ze is gynaecoloog en werkt al als voorzitter van de vereniging medische staf in het ziekenhuis.

Dietz treedt aan per 1 december toe tot het bestuur van het Catharina Ziekenhuis. Ze is daar sinds 2008 werkzaam als gynaecoloog in het Catharina Ziekenhuis, waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in de urogynaecologie. Zij promoveerde aan de Universiteit Utrecht, was betrokken bij landelijke richtlijnontwikkeling en medisch onderwijs en bekleedde diverse bestuurlijke functies. Sinds 2022 is Dietz voorzitter van de vereniging medische staf van het Catharina Ziekenhuis.

Verdere ontwikkeling

“Haar kennis en ervaring vormen een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het Catharina Ziekenhuis als topklinisch centrum in de Brainportregio”, laat voorzitter Tiny Sanders namens de raad van toezicht weten over de benoeming.

Strategie

“De focus op hoogwaardige patiëntenzorg en samenwerking spreekt mij bijzonder aan”, zegt de kersverse bestuurder. “Ik kijk ernaar uit om samen met collega’s en regio-partners bij te dragen aan onze strategie en ga met veel energie verder bouwen aan toegankelijke en toekomstbestendige zorg voor de inwoners van de Brainportregio.”

Meer over:Personalia

22 sep 2025 Catharina Ziekenhuis vindt nieuwe bestuurder in eigen gelederen
