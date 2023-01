CBRE: bouwstop brengt doel voor 435.000 ouderenwoningen in gevaar

Door de bouwstop die onlangs moest worden afgekondigd lijkt Nederland het doel van 435.000 voor ouderen geschikte woningen in 2050 niet te gaan halen. Dit denkt CBRE in een laatste voorspelling voor de markt voor zorgvastgoed.

De dienstverlener merkt ook op dat zorginstellingen zelf door de energiekosten in de problemen komen. Mede hierdoor neemt de populariteit van sale-and-leasebackconstructies toe. “Daarnaast is het voor investeerders interessant om te investeren in bouwprojecten voor seniorenwoningen. Deze markt heeft minder te maken met regulering vanuit de overheid” , aldus CBRE, dat verwacht dat projectontwikkelaars dit gebruiken om de bouwproductie aankomend jaar op peil te houden.

Grote vraag

De markt voor zorgvastgoed blijft in 2023 booming. CBRE verwacht een volume van 1,2 miljard euro. Maar om te voldoen aan de grote vraag aan geschikte seniorenwoningen is het noodzakelijk dat gemeenten, investeerders en zorginstellingen meer samenwerken om steden in te richten en gebieden te ontwikkelen, vindt het adviesbureau

“Denk aan woonlagen toevoegen aan lage winkelcentra in dorpen en steden. De markt vraagt om kleinschalige en lokale zorgclusters. De komende jaren blijft het aantal senioren toenemen en daarmee ook de vraag naar geschikte woningen”, aldus CBRE.