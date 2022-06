CBS: vvt breekt record, voor het eerst ziekteverzuim boven 10 procent

Het ziekteverzuim binnen de verpleging, verzorging en thuiszorg steeg in het eerste kwartaal naar 10,4 procent, volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een jaar geleden was het verzuim binnen de vvt nog 8,6 procent.

Hiermee breekt de vvt een record van het statistiekbureau. Niet eerder werd in een bedrijfstak of branche een verzuim van 10,0 procent of meer gemeten. Vergeleken met een jaar eerder was het verschil het grootst in de kinderopvang (van 6,9 naar 10,0 procent) en in de branche huisartsen en gezondheidscentra (van 5,4 naar 9,7 procent).