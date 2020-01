Chiel Huffmeijer voorzitter raad van toezicht Máxima MC

Interessant voor u

Nieuws

‘Coronavirus overdraagbaar van mens tot mens’

China treft met andere landen maatregelen om de uitbraak te bedwingen. Het coronavirus is ook ook opgedoken in Japan, Thailand en Zuid-Korea. Miljoenen Chinezen gaan binnenkort op reis om Chinees Nieuwjaar te vieren. RIVM Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat de mogelijkheid van mens-op-mensbesmetting voor alle zekerheid al was meegenomen in de protocollen […]