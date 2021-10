CIBG onderzoekt vertrekpremies Santiz-bestuurders

Dit schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in antwoord op vragen van FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen. Het CIBG is de toezichthouder op de Wnt in de zorgsector. Als blijkt dat de wet is overtreden, zullen zij handhavend optreden, aldus de minister.

Mislukte fusie

RTL Z onthulde in september dat drie ontslagen bestuurders ruim een kwart miljoen euro hadden gekregen door de mislukte fusie van Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.

Vertrekpremie

Topman Chrit van Ewijk, onder wiens leiding de ziekenhuizen fuseerden, kreeg 174.000 euro toen hij vertrok nadat er onrust was ontstaan in Winterswijk door de overheveling van de zorg naar Doetinchem. Van Ewijk kreeg een ontslagvergoeding van 74.526 euro mee en werd nog zes maanden doorbetaald, ter waarde van 99.800 euro. De opvolgers van Van Ewijk, Rolf de Folter en Bijar Altalabani, kregen eveneens vertrekpremies mee na korte tijd in de raad van bestuur van de ziekenhuizen te hebben gezeten.

Getoetst

Onder de Wnt mag een bestuurder in de publieke sector maximaal 75.000 euro aan vertrekpremie ontvangen en zijn er uitzonderingen waarbij het salaris doorbetaald mag worden. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis is de vertrekregeling getoetst door juristen en experts van de externe accountant.