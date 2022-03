Cliëntenraad ETZ gaat ook medisch specialisten adviseren

Dit hoeft niet de bestaande cliëntenraad voor het ziekenhuis te zijn, maar dat is wel makkelijker. “Wij hebben de cliëntenraad enige tijd geleden verzocht om een mogelijk samengaan te onderzoeken”, zegt internist Esther Donga in een persbericht. “Want dat had onze sterke voorkeur. Gelukkig hebben we wederzijdse overeenstemming bereikt. Ik kijk nu samen met het voltallige bestuur van het msb met veel vertrouwen uit naar een vruchtbare samenwerking, in het belang van onze patiënten.”

Om tafel

De cliënten gaat in het vervolg elk kwartaal om de tafel met de raad van bestuur en het msb. “We zetten de expertise die we de afgelopen jaren hebben opgedaan als cliëntenraad van het ziekenhuis ook graag in voor het msb”, aldus Marijke Megens, de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad. “We denken dat door deze manier van werken zowel de raad van bestuur als het msb maximaal gebruik kan maken van de inbreng van de patiënten.”