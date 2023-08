Co-Med ook in Enschede ook tijdelijk onderbemand

Een huisartsenpraktijk van Co-Med in Enschede zit ook tijdelijk zonder huisartsen, meldt Tubantia . Drie huisartsen zijn tegelijk op vakanie gegaan. Volgens Co-Med is een arts beschikbaar voor patiënten en zijn er afspraken met een organisatie voor waarnemers, maar zorgaanbieders in de regio zien dat patiënten van de praktijk uitwijken.

Volgens huisarts Marike Nijhof, voorzitter van de Huisartsenkring Twente, komen patiënten niet door de wachtrij van de praktijk van Co-Med heen en komen ze onder meer bij eigen praktijk terecht voor hulp. “Dat kunnen we ze niet geven. Het is al druk en ik neem in de vakantie waar voor collega’s. Daar kan ik de patiënten van Co-Med niet zomaar bij hebben.” Ziekenhuis MST merkt ook dat mensen meer bellen of langskomen.

Waarnemers

Om patiënten op te vangen heeft Co-Med in de regio afspraken met Dagwaarneming, waar triagisten ze telefonisch proberen te helpen en eventueel door te verwijzen naar andere huisartsen in de regio, maar daar zijn inmiddels ook wachttijden van een half uur tot drie kwartier. Aan de regiokrant vertellen woordvoerder van Menzis en Co-Med dat dit in overleg is afgesproken. In de zomer is het ook altijd drukker bij deze dienst.

Eerder werd al bekend dat de praktijk van Co-Med in Waalwijk tijdelijk is gesloten tot 14 augustus. Een woordvoerder van Co-Med vertelt aan Skipr dat de andere praktijken van de zorgaanbieder in Nederland wel open zijn.