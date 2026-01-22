Skipr

‘Coalitiepartijen overwegen verhoging eigen risico’

,

In de formatieonderhandelingen tussen D66, VVD en CDA ligt een verhoging van het eigen risico in de zorg op tafel, meldt RTL Nieuws op basis van interne stukken. De partijen overwegen het bedrag, dat nu 385 euro bedraagt, op te trekken naar een niveau tussen de 400 en 440 euro per jaar.

Volgens ingewijden zijn er berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid gedeeld over de effecten van deze maatregel.

Financiële dekking

De mogelijke verhoging komt voort uit een zoektocht naar financiële dekking voor andere posten, zoals extra uitgaven voor defensie. Een verhoging van het eigen risico kan de staatskas naar schatting zo’n 800 miljoen euro opleveren, mede doordat inflatiecorrectie het bedrag al richting de 400 euro zou stuwen.

Hoewel er nog geen definitieve knoop is doorgehakt en de financiële paragraaf “nog in beweging” is, voeren de partijen de druk op om voor 30 januari tot een concept-coalitieakkoord te komen. Duidelijk is dat er ingrepen zullen komen voor de zorg en de sociale zekerheid, maar de partijen zouden nog niet weten hoeveel dan en hoe.

Financiën

  1. Jorrit Stroosma

    Ja dit was te verwachten met D66 en de VVD in een kabinet.
    D66 heeft een paar jaar geleden een verandering van het eigen risico voorgesteld in de Tweede Kamer om niet bij elke zorgvraag het maximale eigen risico te innen maar opgedeeld naar zorgtype (bijvoorbeeld ziekenhuis 50%, GGZ 25%, medicijnen 10%, huisarts 5%, overige zorg 10%). Is nu misschien de tijd om dit idee weer uit de mottenballen te halen.
    Krijg je misschien niet weer meer mensen die zorg mijden om financiële redenen, want dat is nog steeds een realiteit met het eigen risico en zeker meer bij een hoger eigen risico.