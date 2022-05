Collectiviteitskorting definitief uit Zvw

Op 10 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) die de afschaffing van de collectiviteitskorting op de basispolis regelt. Dit betekent dat ook het restant van maximaal 5 procent dat nog was toegestaan bij de basisverzekering zorg per 1 januari verdwijnt.