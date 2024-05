Coloriet vergroot de bewegingsruimte voor bewoners

Coloriet heeft dit besluit genomen na verkend te hebben hoe de eigen regie en bewegingsvrijheid van hun bewoners op een veilige manier vergroot kan worden.

Open deur

Voor al de bewoners is er een goede manier gevonden om de deuren van de PG-afdelingen te openen. Dit geldt voor al de bewonerslocaties van Coloriet in Flevoland. Coloriet de Kroon in Dronten had de deuren al open, en op de locatie in Zeewolde is de deur niet altijd standaard gesloten.

Coloriet omschrijft hun missie als: ‘Samen kleur geven aan waardevol leven.’ Het beperken van de bewegingsruimte sluit volgens hun niet aan op deze missie en de passende zorg die zij willen bieden. De Wet zorg en dwang speelt ook een rol in hun besluit. Toch geeft Coloriet aan dat het niet voor elke bewoner veilig en verantwoord is om naar buiten te gaan. Voor deze bewoners wordt zorgtechnologie ingezet waarmee de deur dicht blijft.

Oproep aan omwonenden

Coloriet roept inwoners van Flevoland op om af en toe een oogje in het zeil te houden. Omwonenden van de bewonerslocaties krijgen een brief met een flyer opgestuurd met informatie over hoe zij kunnen handelen in onzekere of onveilige situaties met de bewoners. Daarnaast geeft de flyer informatie over de omgang met dementerende mensen en hoe er contact opgenomen kan worden met de organisatie.