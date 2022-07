Consumentenbond vraagt VWS om onafhankelijke zorgverzekeringsvergelijker

Dat meldt de Consumentenbond op 5 juli. Volgens de consumentenorganisatie schieten de vergelijkingssites nu tekort. In de huidige commerciële vergelijksites staat geen informatie over kwaliteitsafspraken, wachtlijstbemiddeling of budgetplafonds bij verzekeraars. Ze richten zich vooral op jonge, gezonde consumenten. “Verzekeraars reageren ieder jaar met weer nieuwe polissen met lage premies om in de lijstjes van vergelijkers goed te scoren”, schrijft de Consumentenbond. “De ACM voorziet dat deze tweedeling tussen mensen die overstappen en die niet overstappen de solidariteit in het zorgsysteem ondermijnt.” Het jaarlijkse ‘overstapcircus’ kost bovendien telkens 100 miljoen euro.

Verzekeraars

De Consumentenbond wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van de onafhankelijke vergelijkingssite, die in 2023 live moet gaan. Zorgverzekeraar DSW heeft al laten weten mee te willen werken aan zo’n vergelijker – die niet gekoppeld is aan een betaling per overgestapte verzekerde. De bond zal ook met andere grote verzekeraars in gesprek gaan over deelname. De Consumentenbond ziet ook een belangrijke rol voor de overheid en heeft minister Ernst Kuipers van VWS al in mei gevraagd de regie te nemen en zorgverzekeraars aan te sporen om mee te werken.