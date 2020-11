Cornelis Boersma benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Duurzame Zorg en Innovatie’

Cornelis Boersma is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Duurzame Zorg en Innovatie’ aan de Open Universiteit. De leerstoel bij de faculteit Managementwetenschappen is ingesteld door VEROZ, het kenniscentrum ter bevordering van innovatie en ondernemerschap in de zorg. Boersma is wetenschapper (Global Health Unit, Rijksuniversiteit Groningen), consultant (CEO Health-Ecore) en als medeoprichter van Digital Health Link en SensUR Health.

Boersma: ‘We worden in toenemende en versnelde mate geconfronteerd met de zorguitdagingen voor de toekomst. Een substantiële structurele transformatie – anders dan korte termijn beheersingsmaatregelen – is nodig voor een toekomstbestendige zorg. Investeren in duurzame zorg en innovatie is niet alleen noodzakelijk vanuit een zorgperspectief, maar juist ook vanuit een breder maatschappelijk en economisch perspectief. Hierbij is het van belang dat wetenschap en praktijk hand in hand gaan om te werken aan de oplossingen voor morgen. Innovatie en ondernemerschap zijn hier van instrumentele waarde voor de zorg en het welzijn van mensen. Dit alles is niet nieuw, maar wordt tijdens de coronacrisis eens te meer duidelijk’.