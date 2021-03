Corona uitgebroken op twee afdelingen van ziekenhuis in Emmen

Volgens de Treant Zorggroep, waar het ziekenhuis onder valt, is de eerste besmetting vorige week geconstateerd. Waarschijnlijk begon de uitbraak met een patiënt die bij opname negatief testte, maar bij wie later toch het virus werd vastgesteld. Besmette patiënten zijn overgeplaatst naar een verpleegafdeling, besmette medewerkers zitten thuis in quarantaine. De uitbraak heeft geen gevolgen voor de zorg in het ziekenhuis, die gaat gewoon door. (ANP)