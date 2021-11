Coronapatiënt concurreert met hartpatiënt op IC

Overvolle IC’s leiden tot problemen voor hart- en vaatpatiënten doordat hun operaties worden uitgesteld. Dit betekent een toename van sterfte door niet of te laat verrichte hartoperaties en verlies van levensverwachting en kwaliteit van leven. De Hartstichting vindt het uitstellen van de zorg voor hart- en vaatpatiënten onacceptabel en roept mensen op zich te laten vaccineren.

De Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) spreekt over bijna 4000 patiënten, die sinds de uitbraak van de coronapandemie geen behandeling hebben ontvangen vanwege beperkte IC-capaciteit. Voor hartchirurgische zorg (van acuut tot gepland) is na een operatie altijd opvang nodig op een intensive care. “Daarmee ‘concurreert’ de hartchirurgie dus 1 op 1 met andere IC-behoeftige zorg, zoals de zorg voor coronapatiënten,” zegt Jerry Braun, voorzitter van de NVT.

Uitstel hartoperaties

Nu dreigt opnieuw uitstel van zorg door de aanhoudende van coronapatiënten. De Hartstichting maakt zich hier zorgen over. Floris Italianer, directeur bij de Hartstichting: “Ons bereiken de eerste signalen, dat behandelingen niet door kunnen gaan. Dit gaat ten koste van de gezondheid van hart- en vaatpatiënten. Ook levert uitstel, of de angst voor uitstel, onrust op bij hart- en vaatpatiënten en bij hun naasten. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Voor veel hart- en vaatziekten geldt: hoe eerder klachten worden opgespoord en behandeld, hoe beter de kwaliteit van leven.”

Hogere sterfte aan hart- en vaatziekten

In mei 2020, tijdens de eerste coronagolf, waarschuwde de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) dat het uitstellen en afzeggen van cardiologische zorg zou kunnen leiden tot tussen de 65.000 en 100.000 verloren levensjaren. Dit ging uit van een scenario waarin er geen nieuwe coronagolven kwamen, die de reguliere zorg weer plat gingen leggen. De impact kan in werkelijkheid dus vele malen groter zijn, zeker als nu opnieuw de zorg voor hart- en vaatpatiënten wordt uitgesteld. Joan Meeder, voorzitter van de NVVC: “Omdat adequate hartzorg patiënten vele jaren beschermt, zullen de werkelijke effecten door het uitblijven hiervan pas jaren later duidelijk worden”.

Reguliere zorg toegankelijk houden

Italianer: “Wij horen dat de situatie per ziekenhuis verschilt. Het zorgpersoneel werkt keihard om de zorg voor alle patiënten op peil te houden. Maar als er onvoldoende personeel en capaciteit is, mede vanwege het hoge aantal coronabesmettingen, moeten er keuzes worden gemaakt. De Hartstichting vindt dat we als samenleving de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben de reguliere zorg toegankelijk te houden.”