Cosmetische zorg: consument en patiënt nog steeds de dupe

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is niet verrast door de recente aflevering van het programma BOOS, waarin opnieuw ernstige misstanden in de cosmetische zorgsector aan het licht komen. Ondanks jarenlange inspanningen voor verzoeken tot aanpassing van de Wet BIG en het stellen van eisen aan bevoegdheden en bekwaamheden, blijft de sector kampen met schrijnende situaties .

De NVH is diep geraakt door de misstanden die in de aflevering worden getoond. “Zolang een fundament in wetgeving en toezicht ontbreekt blijft het systeem falen en zijn consumenten en patiënten de dupe”, schrijft de NVH.

Ernstige tekortkomingen

De explosieve groei van cosmetische klinieken en praktijken gaat gepaard met ernstige tekortkomingen zoals onvoldoende nazorg, gebrekkige klachtenprocedures, ongeschoolde behandelaren en gebruik van misleidende titels zoals ‘huidexpert’, ‘huidspecialist’ of ‘cosmetisch specialist’. Dit leidt tot onveilige zorg en schade bij consumenten, is te zien in de aflevering van het programma BOOS.

Meldpunt Cosmetische Zorg

De NVH pleit al jaren voor wettelijke afbakening van bevoegdheden binnen de cosmetische zorg, verplichte registratie van behandelaren binnen de Wet BIG, borging van risicovolle en voorbehouden handelingen binnen de Wet BIG en strenger toezicht op het gebruik van beschermde titels en uitvoering van medische handelingen.

Eind 2024 heeft de NVH het Meldpunt Cosmetische Zorg geopend om misstanden tegen te gaan. De meldingen in het meldpunt variëren van huidschade, uitblijven van resultaat, slechte informatievoorziening, tot ongeschoold personeel. Deze signalen bevestigen de urgentie en noodzaak van structurele maatregelen.

Oplossing blijft uit

Ondanks herhaalde verzoeken aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), blijft een passende oplossing uit. Verzoeken tot het voorbehouden maken van handelingen zoals licht-, laser- en aanverwante handelingen en de borging van huidtherapeuten binnen de Wet BIG worden stelselmatig afgewezen. Hierdoor krijgen ondeskundigen alle ruimte met alle gevolgen van dien.

In het onlangs gepubliceerde advies van de Gezondheidsraad wordt gepleit voor herziening van de toetsingskaders voor de Wet BIG. Tot die tijd is het wederom afwachten wanneer en of er maatregelen zullen volgen.