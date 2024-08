Ziekenhuis Curaçao heeft geen financiële steun bij VWS aangevraagd

Het ziekenhuis van Curaçao zit in financiële problemen. Volgens Curaçao Medical Center (CMC) is het huidige budget niet genoeg voor de groeiende zorgvraag en er is meer geld nodig. Het ziekenhuis heeft een brief gestuurd naar de regering van het eiland, maar ook naar het Nederlandse ministerie van VWS, meldt Curacao.nu.