CWZ darmkankercentrum erkend als topklinisch expertisecentrum

,

Het darmkankercentrum van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis is door de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen erkend als topklinisch expertisecentrum: STZ TEC Robot colorectale chirurgie – darmkankercentrum.

“Deze erkenning onderstreept de hoogwaardige, multidisciplinaire en gestroomlijnde zorg die het CWZ darmkankercentrum al vele jaren biedt aan patiënten met darmkanker. Een expertisecentrum vraagt echter om meer dan dat. Het vraagt om innovatieve behandelingen zoals de robot-geassisteerde colorectale chirurgie die het CWZ darmkankercentrum sinds 2014 inzet.”

Expertisecentrum darmkanker

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg, die slechts een beperkt aantal ziekenhuizen mag leveren vanwege de daarvoor benodigde ervaring of beschikbare technische middelen. Fatih Polat, chirurg CWZ: ‘Wij waren in 2014 een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die robot-geassisteerde chirurgie inzette bij darmkanker. Het merendeel van de chirurgische darmkankeringrepen doen wij nu met de robot.’

Steeds betere resultaten

Het CWZ darmkankercentrum biedt zorg voor darmkankerkankerpatiënten in alle stadia van de ziekte. In het bijzonder excelleert het centrum op het gebied van robot-geassisteerde colorectale chirurgie. Polat: “Mooi om te zien dat de robotchirurgie bij darmkanker inmiddels de gouden standaard is geworden in de chirurgische behandeling van darmkanker. Met deze techniek kun je veel preciezer opereren waardoor er minder schade aan het weefsel ontstaat en het kwaadaardig weefsel nauwkeuriger verwijderd wordt. De resultaten worden daardoor steeds beter, zeker in combinatie met het ERAS programma dat gericht is op versneld herstel na de operatie. Patiënten hebben minder last van complicaties, herstellen sneller en mogen dus ook eerder naar huis.”

Passend behandeladvies

Belangrijk aspect van het CWZ darmkankercentrum is ook de vroegtijdige screening van kwetsbare patiënten door een geriater. Rachel Bogers, klinisch geriater CWZ: “We kijken onder andere naar de conditie van de patiënt en het medicatiegebruik, hoe iemand zich geestelijk voelt, hoe het gaat met bewegen en functioneren thuis en of er steun is uit de omgeving. Daarnaast inventariseren we de wensen en doelen die de patiënt heeft in het leven. Al deze gegevens nemen we mee naar het multidisciplinaire overleg om samen tot een zo goed mogelijk passend behandeladvies te komen.”

